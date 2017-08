FCR-anfører glæder sig over at være med igen

- Det er sinddsygt dejligt at være tilbage. Jeg havde ikke spillet en fuld kamp siden maj måned indtil pokalkampen mod Nykøbing, så jeg var ved at være lidt rusten. Jeg synes dog, det er gået lynhurtigt med at komme ind i kamprytmen igen, siger anføreren, som i begge kampe siden comebacket har spillet sammen med Daniel Stenderup i midterforsvaret.

Med andre ord ligner det, at ikke bare Rasmus Monnerup, men også nu René Skovdahl ser de to som den optimale konstellation på midten i FCR's forsvar. Selv er Stefan Hansen da også »virkelig glad og tryg« ved at spille sammen med netop Stenderup.

- Jeg synes, at vi begge to er de typer, der kan lide at snakke og dirigere lidt, så det gør det nemt for os begge to at finde sammen som makkerpar. Også efter en skade. Jeg synes, vi tænker meget ens på en fodboldbane, og jeg vil sige, at vi har en ret god fornemmelse af, hvad den anden vil gøre i forskellige spilsituationer.