Nicklas Halse havde efter 39 minutter et fremragende langskud på indersiden af stolpen. Det skete ved stillingen 1-0 til Vejle, så måske en udligning kunne have vendt kampbilledet dér. Foto: Jeppe Lodberg

FC Roskilde tabte til topholdet

Sport DB - 27. august 2017 kl. 15:42 Af Kasper Nørgaard Hansen

FCR ydede for så vidt en hæderlig indsats søndag, men måtte også bare erkende, at 1. divisions tophold, Vejle, var for stor en mundfuld på udebane. Og ikke ufortjent vandt Vejle med 2-1.

De første 15-20 minutter var ganske kedsommelige, og monotonien i det udramatiske kampbillede blev indledningsvist kun brudt på et flot langskud fra Vejles Ylber Ramadani. Et skud, som Frederik Vang måtte ud i fuld længde for at parere.

FC Roskilde bankede et par gange på i Vejles felt midtvejs i halvlegen - uden at det dog blev meget farligt. Det gjorde det til gengæld efter den halve time, og det i den anden ende.

Abnor Mucolli huserede i højresiden med skarpe driblinger og et lige så skarpt indlæg helt tæt under mål. Hér kom Vang flyvende ud og boksede væk, men på riposten bankede Vejles Nicolaj Madsen hårdt og fladt kuglen i netmaskerne.

Seks minutter før pausen var FCR til gengæld - ud af det blå - pludselig millimeter fra en udligning: Efter en tilfældighed havde Nicklas Halse et fremragende langskud på indersiden af stolpen fra 25 meter. Et skud, som Vejle-keeper Pavol Bajza intet så af.

Men, men: To minutter før pausen kom Vejle så i stedet på 2-0, og igen var Nicolaj Madsen involveret. Denne gang i oplæggerens rolle, da han fandt Dominic Vinicius med en tværbold. Og fra omkring straffepletten sparkede to-meter-manden Vinicius bolden køligt i kassen med et yderligt placeret indersidespark.

2. halvleg blev - groft sagt - præget af, at FCR havde meget travlt, og dermed havde bolden meget. Men også at holdet ikke formåede for alvor at true hjemmeholdet i lange perioder.

Men efter 66 minutter fik kampen nyt liv: Robert Larsen fandt med en dyb stikning Mikkel Thygesen i højre side af feltet, og denne fik fint sparket bolden under Vejle-keeperen til nu 1-2.

Målet gav udeholdet ny luft under vingerne, og pludselig pressede FCR på for en udligning. Den generelt velspillende Valon Ljuti bankede på mål fra kanten af feltet, men skudet blev blokeret en meter fra mål af en Vejle-forsvarer. Og på papiret blev adgangen til denne udligning en smule lettere 14 minutter før tid, da føromtalte Nicolaj Madsen modtog to gange gult - først for et frispark, siden for brok.

Men én ting er at være numerisk overlegne - noget andet er rent faktisk også at være det rent spillemæssigt. Men på trods af 10 mod 11 i det sidste kvarter, var Vejle faktisk tættere på at gøre det til 3-1, end gæsterne var på udligningen i selvsamme periode.

I hvert fald helt ind til det 90. minut, hvor Robert Larsen sparkede lige forbi mål fra en fri position på kanten af feltet.