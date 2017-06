FC Roskilde har fundet træner

- Jeg er rigtig glad for, at René kommer til klubben. Vi har haft nogle rigtig gode snakke med René, og han har den profil vi gerne vil have. Jeg er sikker på, at han kan få rykket holdet endnu mere. Vi er på vej ind i en tid, hvor vi i løbet af et års tid skal gå over til fuldtid. Udover Renés trænergerning, skal vi også trække på René erfaring fra udlandet med at gå over på et fuldtids-setup, siger manager Anders Theil til FCRs hjemmeside.