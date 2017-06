FC Roskildes bestyrelsesformand Bo Tue Knudsen.

FC Roskilde er »rimelig langt«

Sport DB - 08. juni 2017 kl. 12:36 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over en måned efter, at Rasmus Monnerup valgte at træde tilbage som træner i FC Roskilde, er hans afløser endnu ikke udpeget.

Manager Anders Theil styrede sit hold i land til en 4. plads, mens nærmeste konkurrent, FC Helsingør på 3. pladsen endte med at tage den oprykning til Superligaen, som FC Roskilde langt ude i fantasien havde drømt om.

I sundbyen har man Christian Lønstrup som træner - i FC Roskilde altså ingen endnu, men en sådan skal findes, siger bestyrelsesforman Bo Tue Knudsen i en sæson-statussnak med DAGBLADET.

- Anders har kontakterne til spillere og træneren og holder 150-200 møder om året, og så er det ikke holdbart, at han skal være træner samtidig med, at vi hele tiden bygger på og bygger på - på alle mulige andre områder. Han skal koncentrere sig om at bygge op, men hvis vi ikke finder en træner, så finder vi nok en løsning. Jeg har en forventning om, at vi finder en træner, for vi er rimelig langt med nogle emner, siger Bo Tue Knudsen.

Hvad går I efter - en på fuld tid eller halv tid?

- Det vigtigste er, at den nye træner kan føre den udvikling af holdet videre, som vi er inde i. Vi er gået fra et etablere os og er nu i top-5, og nu skal vi i top-3. Det har hele tiden været planen, at få en, der kan bruge endnu mere tid omkring holdet, og derfor er en fuldtidstræner oplagt. Det kan jo også godt være, at vi finder den rette, der starter på halvtid og senere kommer på fuld tid - det afhænger af situationen, men vores udgangspunkt er at finde en fuldtidstræner.

Og så går Theil over i en ren sportschef eller manager-rolle?

- Ja, for han har ansvaret for det sportslige, som han har haft hele tiden.

Bo Tue betoner, at FC Roskilde går stenhårdt efter at finde træneren, der kan føre klubben op blandt 1. divisions tre bedste klubber næste sæson.

- Det skal vi, og derfor skal vi ikke have en træner, der først skal etablere eller bygge op. Vi skal have en, der kan gå ind i vores set up og fortsætte den udvikling, vi er i. Vi henter ikke en træner, der vil spille et nyt koncept og nyt hold sammen. Vedkommende skal sørge for og holde fokus på, at vi kommer i top-3 - og intet andet. Hvis der først skal rives ned og bygges op igen, så når vi ikke vores mål. Vi bygger det her i etaper, og det kan man se på de seneste tre-fire transfervinduer. Der er udviklet hele vejen, og nu er der en sammentømret gruppe, der skal bygges videre på, siger Bo Tue.

Hvorfor er der det vigtigt at komme i top-3 næste sæson?

- Fordi det er planen og fordi det er der investeret i spillere og udvikling efter. Vi har holdet til det, og måske har vi været lidt for langt fremme allerede i denne sæson, og i princippet kunne vi have taget den direkte oprykningsplads i denne sæson, hvis alt havde flasket sig til sidst. Men holdmæssigt er vi der, og vi skal spille blandt de tre bedste i rækken med det hold, vi har tilsat to-tre spillere i sommer. Vi henter ikke spillere ind, der ikke kan gøre en forskel, siger formanden.

Han kan se tilbage på en sæson, hvor FC Roskilde havde marginalerne med sig i nogle kampe og imod sig i andre - og således manglede de sidste point, da Helsingør trak fra til sidst.

- Vi førte blandt andet 2-1 mod Vendsyssel, som så udlignede til sidst, og så vandt Helsingør over os i overtiden, og den ramte os hårdt. Det er marginaler, og ja, vi har haft mange matchbolde for at klare det selv, og det ærgrer mig da, at vi ikke gjorde det. Vi har et fantastisk omklædningsrum og sammenhold i truppen, men med mange spillere, der ikke har været så højt oppe og tæt på at spille kampe om at rykke i Superligaen. Vi kom fra baghjul, og pludselig ville mange gerne slå os, og det var også nyt. Alt det skal vi tage med til næste sæson, siger Bo Tue Knudsen.

Dagen efter den nævnte Helsingørkamp blev så både Daniel Stenderup og Nicklas Halse knæskadet under træning og var færdige resten af foråret.

- De kommer tilbage, og så skal vi til tops igen. Rent økonomisk er det lige meget, om man bliver nummer tre eller fem i 1. division, men vi kunne rigtig godt tænke os at få en playoff-kamp til Superligaen. Den er en del af udviklingen i at komme endnu tættere på Superligaen på et tidspunkt, så vi ved, hvor vi står. Vi har forbedret os på alle punkter de seneste år, og nu skal vi tage et nyt skridt.

I det seneste regnskab, for 2016, er FC Roskilde noteret for en omsætning på 13 millioner kr., og målet er, at det skal øges med 1,5 mio. kr. årligt. Uden spillersalg.

- Vi havde muligheden for at sælge spillere i vinter, men her prioriterede vi at beholde vores sammenspillede hold for at nå vores mål.

Er der stadig mange sponsorkroner at hente i Roskilde?

- Ja, helt sikkert. Vi er gået fra 50-60 solide sponsorater til 110 på tre år, og alene i år er der kommet 35 til, fordi vi er gået hårdt efter dem. Vi har fokus på det, og ingen gider jo at være sponsor, hvis de ikke får pengene igen. Det skal vi sørge for fra klubbens side, siger Bo Tue.

Efter opsigelsen af direktør Dennis Knudsen er der nu Ole Budtz og Mads Christian Suhr tilbage til at tage sig af sponsorarbejdet. De skal altså finde lige over 100.000 kr. månedligt, hvis øgningen i omsætning skal komme fra sponsorater alene.

Imens leder manager Anders Theil videre efter den nye cheftræner, og en række spillere med kontraktudløb venter også på besked, om de skal blive eller finde nye græsgange.