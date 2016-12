Eskesen skal redde Karlslunde

- Jeg har valgt at ville prøve noget nyt, men det er nu ikke fordi, jeg er på vej til et nyt hold som træner. Men velsagtens bare en pause fra trænergeringen.

- ... Jeg har lovet at få dem op over stregen i foråret 2017. Min nye sportschef siger, at der nok skal nogle nye spillere til, for at det lykkes (medmindre jeg selv skal finde støvlerne frem), så kom glad - det bliver et fantastisk forår, skriver Morten Eskesen på Facebook godt krydret med passende Emoji's.