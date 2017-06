Flemming Larsen skal være træner i Ejby IF.

Send til din ven. X Artiklen: Ejby IF gafler Flemming Larsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ejby IF gafler Flemming Larsen

Sport DB - 20. juni 2017 kl. 22:07 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter fyringen i Ringsted i IF kom træner Flemming Larsen ikke til at gå ledig i ret lang tid.

Tirsdag aften kom nemlig meddelelsen om, at han skal være ny træner i Ejby IF, og ironisk nok er det netop derfra, den nye Ringsted-træner, Ole Pedersen, kommer fra. Bytte-bytte...

I Ejby er han mere end godt tilfreds med at få Flemming Larsen til at stå i spidsen for 1. holdet, der sidste sluttede som nummer fire i serie 2 pulje fire, ni point fra en oprykningsplads.

- SCOOP! Det er et flot scoop, Ejby IF Fodbold har lavet når klubben nu kan præsentere a-licenstræner Flemming Larsen som ny cheftræner til den nye sæson, lyder det fra Ejby IF.

- Flemming er yderst vellidt blandt spillere og trænerkollegaer, og når en så kompetent og vellidt a-licenstræner som Flemming Larsen bliver en mulighed for Ejby IF Fodbold, så var vi slet ikke i tvivl om, at vi meget gerne så Flemming tilknyttet vores nye kickstart af projektet omkring 1. holdet og seniorafdelingen, siger sportschef Jan B. Larsen.

- Via en særdeles god og spændende dialog med Flemming glæder vi os nu meget til at byde alle spillerne velkommen til opstarten i uge 29, tirsdag den 18. juli kl 18.30. Alle træningskampe er på plads - heriblandt vores traditionsrige Pre-Season Tournament / Ejby Cup 2017. Flemming har fra starten af været interesseret i Ejby IF Fodbold og vores projekt og han glæder sig meget til at være med til at igangsætte de spændende planer vi nu har. Vi har potentialet til at spille i serie 1, og det går vi efter i første omgang, og så er vi klar til at bygge yderligere på derfra også. Vores spillere gør en fremragende indsats, siger sportschefen.

Flemming Larsen kommer til Ejby som Mr. Ringsted IF himself, hvor han dog fik silkesnoren i en uskønt forløb med formand Lars Heine i spidsen. Først var meldingen, at man ikke ville have Flemming Larsen i en rolle i klubben, derefter ville man gerne, men så vidt nåede man ikke. Nu tager han til Ejby.

»Ejby IF Fodbold byder hermed Flemming Larsen velkommen. Vi glæder os til samarbejdet«, hedder det fra hans nye klub, og hvem der bliver assistenttræner, vides ikke endnu.