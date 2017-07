Rasmus Næblerøds tri-cykel, der blev stjålet under et indbrud og som nu bliver bygget igen.

Efter indbrud: Ny cykel til EM-triatlet

Sport DB - 03. juli 2017 kl. 14:33 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sådan skrev triatleten Rasmus Næblerød forleden i et opslag på facebook, der fængede læserne.

Opslaget blev siden delt over 12000 gange, og det har sin årsag. Næblerød og familien havde haft indbrud i deres nye hus i Veddelev i Roskilde, og her blev hans cykel til 80.000 kr. strålet.

Næblerøds opslag lyder:

»Vi har i nat (onsdag den 28. juni, red.) haft indbrud i vores helt nye hus, som vi knapt har boet i to uger. Jeg havde nattevagt, da min kone ringede og sagde at hun troede der gik nogen rundt i huset mens hun lå og sov. Pludseligt åbner de ind til soveværelset og lyser hende i hovedet med en skarp lygte. Hun råber og skriger og de får et chok og flygter de ud gennem haven.

Jeg kørte direkte hjem fra arbejde om natten for at komme hjem og hjælpe hende og politiet.

De havde desværre nået at åbne samtlige skuffer og skabe i hele huset og stjålet en masse småting inklusiv mit kæreste eje (min tricykel), som jeg skulle køre EM på om blot 10 dage - FUCK noget lort !

Cyklen står mig i 80.000,- og derfor håber jeg at den kan nå at blive fundet ASAP. Har fået cyklen folieret, så det er den eneste af slagsen og meget nem at kende. Kan ses på billedet.

Vi har endnu ikke overblik over hvad der ellers mangler.

Vi er rystede over sådan noget kan ske, især mens man ligger og sover og vi håber nu på at få lidt hjælp. Måske Facebook også kan jælpe os her.

Er rasende, og dem som har prøvet det, kender sikkert følelsen i kroppen.«

I dagene efter indbruddet har Rasmus Næblerød trænet på en mountainbikecykel, og en ny tri-cykel er ved at blive lavet.

For en dem, der læste opslaget, er sponsor for Rasmus Næblerød, direktøren for Trendysport, Frank Jakobsen. Udover de barske omstændigheder ved selve indbruddet gjorde det også indtryk på ham, at tyveriet at cyklen satte Rasmus Næblerøds EM-deltagelse i fare.

- Jeg har selv dyrket idræt på eliteplan og ved, hvor stor en indsats det kræver at være på toppen. Udover det dybt ubehagelige ved selv indbruddet kan jeg også sætte mig ind i, hvor frustrerende det må være for Rasmus, når hans forberedelser smadres med tyveriet af cyklen« siger Frank Jakobsen, som kontaktede triatleten for at se, om han kunne hjælpe ham.

Og der er sket noget.

Med Trendysport som sponsor er det med fælles indsats på få dage lykkedes BMC at bygge en ny cykel - magen til den stjålne. Onsdag tager Rasmus Næblerød til Børkop i Jylland for at få den indstillet og justeret til præcis sine egne mål. Torsdag rejser han til Tyskland, og søndag gælder det så EM i triatlon.

- Jeg er simpelthen så taknemmelig for alle de tusinder af danskere, der har været med til at dele mit opslag og jeg sætter kæmpe stor pris på at Trendysport vil hjælpe med at skaffe en cykel at køre EM på, så jeg kan jagte mit helt store mål som er kvalifikation til VM« siger Rasmus Næblerød.