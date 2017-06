Cathrine Dufour vil helt til tops i verden. Foto: Anders Kamper

Dufour vil helt til tops

Sport DB - 09. juni 2017 kl. 15:05 Af Anders Kamper

For halvandet år siden var Cathrine Dufour end ikke på verdensranglisten. I dag ligger hun og Atterupgaards Cassidy nummer 12, men det er bare ikke godt nok for den ambitiøse Roskilde-pige, der bor og holder til på Grønagergaard i Tune. Her træner hun dagligt en række heste med størst fokus på Cassidy (14 år), Bohemian (7 år) og senest ankomne Zundance (6 år).

I næste måned skal DM-guldet forsvares på Broholm Slot på Fyn, men det er ikke nær så vigtigt for Cathrine Dufour som at komme til EM i august og gøre det godt der.

I takt med resultaterne på den internationale scene er hun begyndt at kigge udenlands for at konkurrere - hun vil ganske enkelt videre op ad ranglisten.

Derfor er DM i år ikke så vigtigt som sidste år.

- Cassidy skal gøre det godt ved DM, men det er ikke der, han skal toppe sæsonen. Han skal være på vej, og bagefter er der så fire uger mere til EM, hvor det sidste skal pudses til. Hvis vi altså bliver udtaget, siger Cathrine Dufour let underspillet.

Hun regner med benhård konkurrence ved DM fra andre ryttere, der også gerne vil til EM, der foregår i Göteborg og på banen, Nya Ullevi, hvor det danske fodboldlandshold vandt europamesterskabet i 1992.

- EM er vigtigere fordi de internationale resultater tæller til verdensranglisten og det gør et DM ikke. Jeg vil opad på listen, og det næste mål er top-5 eller endnu højere, og derfor nedprioriterer jeg de nationale stævner for at kunne være god internationalt. Stævner slider på hesten, så der skal udvælges, siger Cathrine Dufour en typisk eftermiddag, hvor der er pause i dagens program mellem 15 og 16.

Hun starter typisk ved 6-tiden og slutter 13 timer efter.

Det hårde slid giver resultater, og den aktuelle grund til, at det for Dufour er vigtigt komme i top-10 er, at verdensranglistens 10 bedst placerede ekvipager til efteråret inviteres til Stockholm for at dyste om en ret stor præmiesum.

- Jeg vil gerne i top-5, men det bliver hammersvært. Det handler om at have et højt gennemsnit i flere stævner, så 80 %-grænsen skal brydes mange gange. Om jeg kan nå det i år, ved jeg ikke, men har været over den to gange i år, og det rykker på ranglisten.

Vejen op bliver ikke lettere af, at Cathrine Dufour har fravalgt World Cup-stævnerne indendørs fordi Cassidy ikke trives med de samtidige live-billeder på storskærmene. Sporene fra den debut´en i en dansk World Cup i Odense i efteråret 2015 skræmmer - her sluttede Dufour/Cassidy næstsidst.

- Storskærmene er ok, hvis der er reklamer på, men hvis han kan se en hest, så sker der noget, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg gider ikke kæmpe med det, så derfor tager jeg hellere til Doha eller andre stævner. World Cup er stort, og der følger mange lange rejser med, men dem har jeg fravalgt.

Cassidy rider derfor »kun« fem stævner årligt. Kræfterne skal strækkes ud, til han er 18-19 år.

- Vi skal spare på kilometerne i benene, for man rider ud til grænsen i de store stævner, og derude ligger skaderne. Jeg skal være mega forsigtig, siger Dufour, der er superglad for og stolt over Cassidy og at de sammen er nået til OL og i top-10 i verden.

Måske kommer top-5 også på tale, men hvad med nummer et?

- Det er jo min vilde drøm, og jeg ved, at jeg har passionen og viljen til at arbejde for det, men om jeg nogensinde får en hest, der kan bringe mig derop, ved jeg ikke. Min konkurrenter køber jo gerne heste for millioner, så der er min begrænsning. Kan jeg skrabe penge nok sammen til at købe en hest, der kan gøre mig nummer et i verden.

Cassidy sker det ikke med?

- Nej, han bliver ikke nummer et. Han kan gå i top-5, men ikke verdens bedste eller vinde medalje til OL. Jeg har selv nogle af de ting, der skal til, men hesten skal også kunne følge med. Bohemian er rigtig god, stadig ung og super talentfuld. Vi træner mange af øvelserne til Grand Prix allerede nu, men det er mange års arbejde endnu. Den kan mange af tingene til Grand Prix, men nu skal det sættes sammen, og det tager tid.

Den kan blive rigtig god, siger Cathrine Dufour.

For Cathrine Dufour er sagen omkring Bohemian dog, at den ejes af familien Zinglersen fra Nordsjælland, og dermed kan hun ikke vide sig sikker på at ride den i mange år, hvis ønsket pludselig er at sælge den. Det er det ikke nu, men det kan ske, og så står Dufour uden en afløser til Cassidy.

Derfor har Cathrine Dufour den seneste tid intensivt jagten en hest, hun kan købe til en, for hende, overkommelig pris. Zundance er købt, men den nye hest skal være ældre - og bedre. En Cassidy nr. 2.

- Jeg har set en masse heste, prøvet og testet dem - jeg har nok set 70 heste og siddet på flere hundrede, men ikke den fundet rette endnu. På fem minutter ved jeg, om det er den rigtige og om den har "det" i sig. Med Cassidy i sin tid var jeg i tvivl, men vidste, at det var den type, jeg ville have. Nu er jeg mere erfaren, og jeg ved lynhurtigt, hvad der føles rigtigt. Jeg har fundet en oppe hos Andreas Helgstrand, men det er for dyr, og så siger jeg ikke mere...

- Økonomien er en faktor, der nu begrænser mig lige nu. De heste, hvor man kan se talentet, er rigtig dyre. Derfor skal jeg spotte dem på det helt rette tidspunkt i forhold til alder og pris. Jeg er helt afklaret med det, og jeg har ikke bare 20 mio. kr. på kontoen til en ny hest, så jeg må lede videre. Sådan er det.

Hvad tænker du om dine konkurrenter, der har den mulighed?

- Sådan er denne verden, og jeg har jo formået at ride forbi mange af dem alligevel, så det handler ikke kun om penge, men også om, hvem der sidder på hesten og om man har et team, der bakker en op hele vejen. Hvis man dygtig, så bliver de til noget, hvis ikke, så forsvinder hesten. Der er mange, der har klaret det uden millioner på kontoen, konstaterer Cathrine Dufour tørt.

Hvornår skal den nye hest så stå her?

- Hellere i går end i morgen! Jeg er meget kræsen, og jeg kommer til at se et par hundrede heste til, før jeg køber. Jeg SKAL finde en, så jeg kan lukke hullet mellem Bohemian og Cassidy, og selv om det ikke bliver en OL-hest, så vil jeg også gerne træne dem op og sælge dem videre, men bundlinjen er, at jeg kun vil købe heste, jeg selv gider ride på.

Hun vil have fem-seks heste i fast træning og beholde de bedste ud fra devisen: sælg dyrere end der er købt for.

- På et tidspunkt kan jeg så løbe hesten, der kan gå hele vejen, og det må meget gerne blive den næste. Verdensranglistens top-5 skal angribes.

- Jo ældre de er, jo dyrere, så jeg skal finde en god hest på fem-seks år. Jeg ser på alt, hvad der er til salg, og så har jeg folk til at se efter for mig også - i Europa og USA. Jeg får mange bud tilsendt, men endnu ikke det helt rette, og jeg er da en smule utålmodig over, at det endnu ikke er lykkes at finde den nye. Det er fedt at have Bohemian, men også lidt svært, når jeg ikke selv ejer den. Jeg bestemmer jo ikke, om den sælges i morgen eller efter OL.

Du kan vel sælge Cassidy?

- Vi har vendt og drejet det i timevis og talt for og imod, men nej! Den er ikke til salg! Den ender sine dage her, og jeg har for mange følelser for ham. Hvis jeg skulle sælge ham, skulle det være nu i forhold til alder og OL, men de oplevelser og erfaringer jeg får med ham nu, kan jeg ikke købe mig til, så ham beholder jeg. Måske får jeg ikke en lignende hest. Andreas Helgstrand (der avler dressurheste, red.) har sagt, at jeg bare kan sælge Cassidy og købe en Ferrari i morgen! Men hvad skal jeg bruge en Ferrari til?! Jeg gider ikke køre rundt på motorvejen i Ferrari, når jeg bare vil være verdens bedste dressurrytter! Det er det, jeg vil - jeg vil være verdens bedste.

Cathrine Dufour slår det fast i et toneleje og med et blik, der ikke er til at misforstå. Hun vil hellere beholde Cassidy og så spare penge sammen til nye heste og tage den tid, det nu tager.

- Hvor mange gange har man ikke set, at nogen har givet 50 mio. kr. for en hest og kort efter ser man dem ikke mere fordi det ikke fungerede. Man ved aldrig, og man kan være p.. uheldig, og så er det surt at have brugt for mange penge. Det er en balance. Mange af mine konkurrenter har jo meget dyrere heste og større muligheder end mig, men bonderøven fra Roskilde vandt jo DM alligevel! Siger Cathrine Dufour.

Hun siger det ikke direkte, men henviser ganske givet til Ecco-arvingen Anna Kasprzak og Lego-arvingen Agnete Kirk Thinggaard.

Sidstnævnte købte for nylig Orthilia af engelske Fiona Bigwood for anslået 45 mio. kr. Det er den slags summer, Dufour er oppe mod.

Indtil de er skrabet sammen gælder det Cassidy og dernæst Bohemian, der er tæt på at ride sig ind i elitens Grand Prix-stævner. Den må dog først træde ind i den klasse næste år, når den er otte år.

- »Bo« gør det vanvittig godt, og det er nok den bedste unghest, jeg nogensinde har reddet på. Den skal uddannes de kommende år, og jeg håber, at jeg kan lave en aftale med familien Zinglersen, så vi ved, hvor vi begge er - også hvis vi skal til OL. Jeg ved, at familien elsker at følge den og synes det er sjovt, men hvis de en dag vil sælge den, så har jeg også forståelse for det, siger Dufour.

Bohemian debuterede internationalt sidste weekend på Andreas Helgstrands hjemsted i Uggerhalne, Nordjylland. Det kom der en 1. og 2. plads ud af og overbeviste rytter Dufour om, at Bohemian er på rette vej.

Men det ændrer ikke på, at der skal en nye hest i stalden på Grønagergaaerd, hvis den ambitiøse rytter fra Roskilde en dag skal blive verdens bedste.