Det bon'er ud for Bo Storm

FC Roskilde gav 30-årige Bo Storm »fri« hele foråret til at bygge sin skadesplagede krop op - nu kan og skal der betales tilbage for tilliden.

Og Bo Storm er næsten mere klar end nogensinde, og i hvert fald siden skaderne begyndte at blive et tilbagevendende problem i HB Køge for fire-syv år siden.

- Det har været et klasseforløb, at jeg har fået al den tid. Og nu bon'er det bare ud. Jeg har en frihed i mine bevægelser, som jeg ikke har haft i mange år.

- Jeg føler, at jeg har et fysisk og mentalt overskud, og det er det, jeg skal ind og dele ud af til holdkammeraterne. Det er bare rigtigt rart at være mig, siger Bo Storm, der får mulighed for at starte uddelingen fredag, når FC Roskilde mod Nykøbing FC spiller den første af blot tre træningskampe op til sæsonstarten i 1. division søndag den 30. juli hos Brabrands oprykkere.