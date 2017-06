Dennis Danry stopper i Rishøj

- Vi fik tvillingepiger for en måneds tid siden og har i forvejen en datter på otte år, så jeg er nødsaget til at være mere hos familien, siger Dennis Danry og føjer til med et smil:

- Det er hårdt med sådan et par størrelser, og det bliver det ved med at være i fire-seks måneder endnu, så jeg bliver nødt til at trække mig. Derefter håber jeg måske på, at jeg kan få lov at liste afsted en enkelt aften om ugen - klubben er jo mit frirum. Men det er jo nok ikke nok til at holde niveauet, siger Dennis Danry til DAGBLADET tirsdag.