Dem vil Dalmose helst møde

Med syv kampe igen at spille i den ordinære turnering kan TMS Ringsteds mænd så småt øjne en slutspilskamp i april om at komme i Ligaen.

Efter Skives sejr fredag aften over Frederikshavn er TMS atter nummer to i 1. division, men lørdag kan TMS erobre pladsen tilbage med en sejr ude over HIK.

Sæsonen ud kan de to hold så dyste om, hvem der skal blive nummer to eller tre, og 17. marts spilles den direkte duel om placeringerne, når TMS gæster Skive.

Nummer to skal møde nummer 13 i Ligaen, og den plads indtages pt. af Tønder, men Randers kan også ende med at tage den.

Nummer tre skal møde nummer 12 i Ligaen, som pt. er Skanderborg, og her kan Århus Håndbold også komme i spil, men holdet har dog tre points margin.

I TMS er træner Christian Dalmose ikke i tvivl om, hvem han helst vil møde, hvis TMS snupper 2. eller 3. pladsen.

- Jeg vil gerne have, at vi bliver nummer to, så vi enten får Randers ellers Tønder. Dem vil vi have en større chance mod end Skanderborg og Århus, hvor vi kun vil have 20 procent chance for at vinde samlet. Mod Randers og Tønder vil det fære fifty-fifty om vi vinder. Vi skal holde fast nu, og så om vi se, om vi kan gøre det, siger Dalmose, der sender sit hold på banen lørdag ude mod HIK.

På papiret en let kamp, men, men:

- Når Team Sydhavsøerne taber hjemme til Frederikshavn, så er der ikke noget der hedder lette opgaver i denne række! Der findes ikke lette kampe længere, og en udekamp mod HIK er altså sværere end en hjemmekamp i Ringsted mod Ajax. Kampene mod Ajax, HØJ og Sydhavsøerne »lever« af sig selv med mange tilskuere i hallen, fuld knald på og det der. Derfor er en udekamp mod HIK ikke let, og de vil kæmpe til det sidste for at redde sig, og TMS havde vist en forfærdelig oplevelse derinde sidste sæson. Dengang sad man også med en fornemmelse af, at man »bare« skulle vinde, men det gør man ikke bare, siger Dalmose med henvisning til sidste sæsons mareridt-nederlag på 24-27.

TMS sluttede sæsonen á point med Skive, der tog Liga-kval-kampen, mens TMSerne blev nummer fire, fyrede træneren og skiftede det meste af holdet ud.

I år ser det hele lysere ud. Kvalifikationskampene til Ligaen spilles således.

1. kamp mellem 13.-17- april. Ligaholdet på hjemmebane,

2. kamp: 19.-20.april. 1. div. holdet hjemme.

Evt. 3. kamp: 22.-23. april: Ligaholdet hjemme.