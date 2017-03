Talent er én ting - men hvis ikke man har hovedet med sig, nytter det ikke ret meget, påpeger Vicente del Bosque. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Del Bosque: Indstilling betyder alt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Del Bosque: Indstilling betyder alt

Sport DB - 03. marts 2017 kl. 15:11 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag fik DAGBLADET et længere interview med træner-legenden Vicente del Bosque på Hotel Zleep i centrum af byen. Om hans fodboldskole, som Roskilde KFUM nu bliver en del af; om det at spotte store talenter og om at følge sit hjerte i det, man laver.

Spørgsmål: Vicente, I kunne have valgt Bayern München, Manchester United e.l. som jeres første udenlandske samarbejdsklub i jeres »Campus Internacionál. I stedet blev det Roskilde KFUM fra den fjerdebedste danske række. Forstår du, hvis dét overrasker mange?

- Det er egentlig ikke nogen overraskelse, for det kom i stand via nogle gode, danske kontakter på Mallorca, som udviklede sig til nære relationer. Da de derfor spurgte, om vi ikke ville starte op internationalt i Roskilde, og vi så et godt sammenfald i værdier, var det et fantastisk sted at starte vores aktiviteter.

- Det handler ikke om at komme ud til kæmpestore klubber, men om at skabe noget sammen, som gør en forskel for børn og unge - som spillere og som mennesker - og derfor blev Roskilde KFUM et helt naturligt valg.

Spørgsmål: At dømme på træningen med de unge drenge i KFUM forleden, så blander du dig ikke så meget i de tekniske og taktiske dispositioner på banen. Er din rolle i »Campus Internacional« mere af overordnet karakter?

- Ja, det kan man sige. Det er ikke tanken, at det er mig, der skal være træner, når vi er ude på vores camps. Men det er klart, at jeg kigger da stadig på nogle finesser og er med dér. Men jeg kan ikke være med på alle fodboldskolerne, så derfor må min roller mere være som en slags supervisor. Det, der har været det essentielle, har været at få sat os ned og valgt en filosofi og nogle træningsmetoder, som vi kan stå inde for.

Spørgsmål: Og har dét været planen lige fra starten?

Ja, helt klart. Min tanke har været, at jeg har fundet de mennesker, jeg allerhelst vil arbejde sammen med, og så har vi sat os ned og diskuteret filosofien. Og som sagt så vil jeg være til stede på fodboldskolerne alt dét, jeg kan - men når jeg ikke kan, så ved jeg, at alting bliver varetaget i min ånd.

Spørgsmål: Du har trænet en lang række af de bedste fodboldspillere i verden lige fra Zidane til Iniesta, og man kunne blive ved. Hvordan er det pludselig at beskæftige sig med helt unge og uprøvede mennesker?

- Det handler mest om selve uddannelsen i fodbold, hvis man kan bruge dét udtryk. For mit vedkommende føler jeg mig præcis lige så konfortabel med at træne helt unge mennesker som ved at træne etablerede stjerner. Den dér følelse med at komme ind i et omklædningsrum og mærke stemningen derinde - og så være i stand til at give noget videre - den er universel. Om det så er 10-årige eller fuldprofessionelle. Inden jeg blev cheftræner i Real Madrid var jeg jo også ansat i 16 år på talentakademiet i klubben, så jeg er absolut vant til børn og unge.

Spørgsmål: Når du står på banen, sådan som på KFUMs anlæg onsdag aften, kan du så på ingen tid se på en 10-11 årig gut, at »Ham dér, han kan blive virkelig god«?

- Der vil altid være nogle drenge i sådan en flok, der tager opmærksomheden med det samme og »skinner«, og det var der da også i går (onsdag, red.) Men man skal ikke underkende, at nogle gange, der tager vi fejl. Nogle gange er der spillere, som vi ikke havde set det helt store lys i, som udvikler sig sent - og som ender som store fodboldspillere. Livet lærer én, at man som træner skal være rolig og tålmodig. Pludselig ER den der for den enkelte spiller.

Spørgsmål: På pressemødet forleden talte du meget om det såkaldt »hele menneske«. Hvor vigtig er personlighed i forhold til råt talent for at blive en topspiller?

- Der er ingen tvivl om, at karakter og personlighed har ekstremt meget at sige. Der kan være typer, som er vanvittigt dygtige fodboldspillere, men som har en personlighed, der går imod dem. Så det dér med at være helt menneske, det er virkelig vigtigt. Generelt lærer man meget af sporten, for der er en evig konkurrence. Der findes spillere, som i udgangspunktet er meget introverte og nærmest apatiske. Men fodbolden lærer én at tage en anden form for ansvar. det er en sport, hvor man ikke KAN vinde være gang. Så det handler slet og ret også om at opføre sig ordentligt. Og reelt at være en god taber, når det er påkrævet.

Spørgsmål: Hvad er det bedste råd, du selv har fået både i fodboldverdenen?

- Jeg synes at det at være rolig og at hvile i sig selv - det er noget, jeg virkelig har taget til mig. Det er en sport, hvor man som træner skal træffe beslutninger hele tiden og nogle gange meget hurtigt. Der er det en stor hjælp at være rolig. Ingen er perfekt, og da slet ikke mig - men det at have en stabil base med min familie på den ene side og så Real Madrid på den anden side - hvor jeg jo kom til allerede som 16-årig - det har givet mig den nødvendige tryghed. Og ja, så er det jo gået meget godt.