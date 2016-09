Alexander Ludwig (33.) ærgrer sig over, som han siger, »at tre-fire af de seks mål, vi har lukket ind indtil videre, er sket efter personlige fejl.« Mads Juel Andersen (helt th.) stod i øvrigt for en fæl én af slagsen i kampen mod Fredericia. Foto: Jeppe Lodberg

De personlige fejl skal væk!

- Man kan roligt sige, at jeg er træt af uafgjorte kampe. Alle ved, at det rykker meget mere med tre point. Men særligt er det trættende, at vi i et par kampe har smidt føringer væk (mod Næstved endda en 2-0-føring, red.) i stedet for at bide tænderne sammen og holde fast, siger Ludwig.