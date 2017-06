Kim Daugaard (i midten) trives som assistenttræner i HB Køge.Til venstre er det cheftræner Henrik Lehm og til højre direktør Per Rud.

Daugaard trives som assistent

Sport DB - 07. juni 2017 kl. 19:13 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som aktiv nåede Kim Daugaard det ypperste på Brøndbys Superligahold og i europæiske kampe, men som træner er han næsten kun lige startet.

Til august har Kim Daugaard været assistenttræner i HB Køge i tre år, og han har netop lavet en funktionæraftale med HB Køge, som bare løber, indtil en af parterne siger den op.

Den løsning er Daugaard fint tilfreds med. Han kommer på arbejde hver dag og lærer noget under rutinerede Henrik Lehm, der til gengæld ikke har prøvet topfodbold på egen krop, så de supplerer hinanden på trænerbænken.

- Jeg synes, det hele går den rigtige vej i HB Køge for tiden. Vi har gang i noget spændende, for der var da lidt udfordringer sidste vinter, hvor vi ikke rigtig vidste, hvad der skulle ske med spillere og dårlig økonomi. Nu er det vendt, efter at Per (Rud, red.) er vendt tilbage - vinden blæser den rigtige vej. Det var hårdt sidste år, siger Kim Daugaard på vej til en old boys-kamp i Lyngby for Køge Boldklub med gamle drenge som Janus Blond, Martin Retov og Casper Grønn blandt holdkammeraterne.

- Jeg har et rigtig godt samarbejde med Henrik, og det fungerer rigtig godt. Henrik har været med i mange år, han har mange værktøjer og er dygtig på træningsbanen. Det, han mangler, har jeg og ved, hvordan det er, når det brænder - det er en god kombi, siger Kim Daugaard.

Han er ved at afslutte træneruddannelsen på A-niveau, og dermed må han være cheftræner i 1. division.

Daugaard har en cheftræner »i maven«, men vil ikke sætte årstal på, hvornår den skal i aktion i praksis.

- Vi må se, og jeg prøver hverken at skubbe Henrik ud af banen eller over banden fordi jeg selv vil til. Jeg er assistent og i en slags lære, og det har jeg det rigtig, rigtig fint med. Jeg har meget at lære endnu, men derfor kan det da godt være, at jeg skal være cheftræner om fem år. Det kan også gå stærkere, og sådan er det i fodboldverdenen - det kommer an på, hvad der er af muligheder. Jeg har da ambitioner og vil prøve mig af, men jeg hverken kan eller vil sige, hvornår det skal være, siger Kim Daugaard, der satser på trænergerningen som erhverv fremover.

Han forlod i sin tid Herfølge Boldklub som 2. års ynglingespiller for at tage til Brøndby efter nogle år, hvor også også KB var ude efter ham. Efter et år i Brøndby blev han trukket op i 1. holdstruppen af Tom Køhlert og blev siden fast mand på midten.

I dag skal Daugaard selv uddanne de unge spillere i HB Køge, så de kan tage skridtet fra ungdoms- til seniorfodbold, og Daugaard er ikke i tvivl om, hvad der skal til for at komme gennem nåleøjet.

- Det er det største spring i en fodboldkarriere, så man skal være rigtig ydmyg, være tålmodig og så arbejde stenhårdt. Man skal går forrest og vise hver dag, at man vil det. Man skal være velforberedt, spise fornuftigt og passe sine sengetider. Det er vejen frem, for der er så hårdt konkurrence, at den næste står klar, hvis man ikke er der, siger Kim Daugaard.