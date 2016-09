Yujia Zhai er uden tvivl det stærkeste kort hos et i det hele taget stærkt Roskilde-mandskab. Foto: Jens Wollesen

Danske mestre og videre i Champions League

Sport DB - 16. september 2016 kl. 11:52 Af Kasper Nørgaard Hansen

Det er et Roskilde-hold med større forventninger end nærmest nogensinde før - som på søndag tager hul på bordtennissæsonen med en udekamp mod Brønderslev.

For nok kan det være, at forventningen til den hjemlige turnering hedder guld - det gør den i princippet altid - men for de tredobbelte forsvarende danske mestre fra Roskilde er målsætningen skruet lige en tand i vejret før denne sæson.

Det fortæller spillende sportschef, Allan Bentsen:

- Der er ingen tvivl om, at vi skal blive danske mestre igen. Det skal vi med den trup og den historik, vi har. Men derudover har jeg også et håb om, at vi kan gå videre fra vores pulje i Champions League denne gang, siger Bentsen selvtillidsfuldt.

Det er ellers aldrig før lykkes roskildenserne at komme videre fra gruppespillet i den fornemste klubturnering, men denne gang øjner Bentsen en chance mod de tre modstandere i puljen.

- Der er ingen tvivl om, at Orenburg bliver helt umulige at have med at gøre, men jeg tror på chancen både mod tyske Ochsenhausen og franske Angers. Det bliver super svært, men vi er ikke uden chancer.