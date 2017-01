Dalsten genansat

- Jeg glæder mig til arbejdet med at udvikle og implementere en ny elitestruktur til gavn for trampolinsporten i Danmark. Det bliver udfordrende og spændende at stå i spidsen for et helt nyt set-up, hvor klubberne får en markant og vigtig rolle i udviklingen af trampolinspringere frem mod verdensklasseniveau. Konditionerne for elitearbejdet er væsentligt ændret i forhold til tidligere, og det bliver interessant at være en central figur i opbygningen af denne nye struktur, siger Anette Dalsten i en pressemeddelelse fra GymDanmark.