Dalmose vil en fyldt hal mod Nordsjælland

- Vi sidder her med to point, som de andre hold i toppen af rækken absolut ikke havde håbet på, at vi ville gøre. Fredericia prøvede mange ting for at ødelægge vores spil - men de skal sateme spille godt for at slå os. Vi vinder på en skidt dag, så tænk på, hvor stærke vi så er, når vi får spillet vores spil.