DM-stævne til Køge-strand

- Beach Handball er i rivende udvikling, og når vi inviterer en destination mere med til festen er det fordi vi tror på sportens alsidighed og fremtid. Med touren ønsker vi at sprede kendskabet til sporten, både som en ekstremt tilskuervenlig sport, men også for at få flere til at dyrke sporten for sjov rundt på de danske strande og i klubberne i sommerperioden, fortæller Christian Køhler, der er udviklingskonsulent med ansvar for Beach Handball i DHF.