DBU-formand: Fodboldvold tolereres ikke!

Ole Jacobsen, som er formand for DBU Sjælland, var ganske utvetydig i sin beretning på lørdagens delegeretmøde i Ringsted: Vold og overfald i fodbolden er helt og aldeles uacceptabelt - og er noget, der skal slås hårdt ned på.

Det lyder måske som en selvfølge, men årsagen til formandens meget skarpe vendinger omkring emnet finder man i en episode, der fandt sted i efteråret - og som også fik en del medieomtale efterfølgende.

I lokalopgøret i serie 2 mellem Albertslund og Ishøj gik tingene nemlig fuldstændig over gevind. Hér fik to spillere fra førstnævnte hhev. en udvisning og en advarsel - og så gik tingene amok. Både dommeren og flere Ishøj-spillere blev ramt af slag og spark - og sagen endte efterfølgende med, at Albertslund blev suspenderet fra rækken.

Det er sådanne - eller bare tilnærmelsesvis lignende scener, som Ole Jacobsen for alt i verden gerne vil undgå i fremtiden.

- Jeg talte selv med kampens dommer et par timer efter kampen, og det var en rystet mand. Han havde aldrig forestillet sig, at han skulle komme til at opleve den slags. Gudskelov huskede dommeren at bruge den hotline, som vi har lavet til dommere, der kommer ud for den slags episoder. Derfor sat vi sat det nødvendige kriseberedskab op med det samme, forklarer DBU Sjælland-formanden.

Og tilføjer:

- Via både hurtig og grundig efterforskning, som de skal have ros for, har politiet jo også rejst en stribe sigtelser over for de fleste af de implicerede spillere. Men fra DBU's Sjællands side medførte sagen også udelukkelser af flere års varighed - langt de strengeste, jeg har oplevet i min tid i DBU Sjælland, siger Ole Jacobsen, inden han slår sin og unionens holdning fast med syvtommersøm.

- Vi accepterer ikke vold mod dommere, vi accepterer ikke vold mellem spillerne!