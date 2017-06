Buchs plan holdt ikke

Da Oscar Buch i slutningen af januar forlod FC Roskilde til fordel for en lejeaftale et halvt år med 2. divisionsklubben Brønshøj, var det med henblik på at vende styrket tilbage til Rådmandshaven her til sommer.

- Vi har valgt at ophæve samarbejdet med Oscar Buch. Vi har været glade for at have Oscar i klubben. Han har det sidste halve år været udlejet til Brønshøj, i håb om spilletid på lidt lavere niveau. Desværre blev det ikke til så meget spilletid på grund af skader, der har holdt ham ukampdygtig. Oscar har selv bedt om at få kontrakten ophævet, da han mener, at der er for langt til spilletid. Vi takker Oscar for hans tid i FCR og ønsker ham held og lykke fremover. siger FCR-manager Anders Theil til klubbens hjemmeside.

Her siger Buch selv:

- Jeg er utrolig ærgerlig over at skulle forlade klubben, da den betyder rigtig meget for mig, men jeg må også indrømme, at jeg har brug for at komme et andet sted hen og udvikle mig, et sted hvor jeg får mere tillid end jeg har fået i FCR som seniorspiller. FCR betyder utrolig meget for mig og derfor gør det ondt at skulle sige farvel i denne omgang, og jeg håber, at det en dag bliver til et gensyn.