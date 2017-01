Oscar Buch tager til Brønshøj for at komme styrket tilbage. Foto: Anders Kamper

Buch vil blive en profil i FC Roskilde

Sport DB - 31. januar 2017 kl. 21:28 Af Anders Kamper

Det kan godt være, at Oscar Buch netop nu ikke er god nok til startopstillingen eller at være fast udskifter i FC Roskilde, men det er han indstillet på at gøre noget ved.

De kommende fem måneder er han Brønshøj-angriber i toppen af 2. division på en lejeaftale, og der vil han vise, at han skal satses på, når han vender tilbage til Rådmandshaven til sommer. Oscar Buch startede som blot fire-årig i FCRs moderklub RB06 under far Jesper, og siden har han taget vejen op gennem rækkerne minus en sæsons afstikker til HB Køge som U17-spiller.

Nu tager han endnu en afstikker, men altså for at komme tilbage.

- I fællesskab med Anders Theil (FC Roskildes manager, red.) er vi blevet enige om, at det vil være godt for min udvikling, som det ser ud nu i FCR. Jeg har udviklet mig meget i FC Roskilde, men samtidig har klubben oprustet meget med mange gode spillere. Derfor blev jeg lidt overflødig, og i efteråret blev der ikke den spilletid, jeg havde håbet på, fortæller Oscar Buch, der ellers var tæt på, da Morten Nielsen var nede i en bølgedal. Den kom han op fra, og så måtte Buch igen vente og vente. Og også Kristian Lindberg kom til.

- De tror meget på mig på sigt, og Theil siger, jeg har x-factor, men jeg skal udvikles, og det gør man kun ved at spille kampe. Jeg er sikker på, at Brønshøj er det rigtige, og så skal jeg tilbage og være bedre end da jeg tog af sted.

I Brønshøj skal Oscar Buch spille, score mål og have tanket den selvtillid, der ikke mindst for en angriber er forskellen på at score eller ikke.

- Der skal spilletid til, før man tager næste skridt, og det næste skridt for mig er at blive en profil på FC Roskildes hold, når jeg kommer tilbage. Jeg har en klar forventning om at spille mange kampe derinde.

Er du i virkeligheden godt træt af, at FC Roskilde henter så mange gode spillere?

- Ja, det kan man sige, men det er også fedt at være i et miljø, hvor truppen og træningen er så god. Man kan så også diskutere, om det er det rigtige at forlade det, men Brønshøj har også et godt træningsmiljø og er en god klub, og så kan jeg få de kampe, der skal til, skal det nok blive godt. Helt grundlæggende synes jeg godt, jeg kunne være med i FC Roskilde, men det er svært at få kampe med så gode angribere, konstaterer Oscar Buch.

- Jeg ved, jeg er god nok, så jeg skal lave mål i Brønshøj og vende stærkere tilbage.