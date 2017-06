Lars Brøgger i HB Køge-dress. Det var hos den tidligere klub, det gik galt. Foto: Anders Kamper

Brøgger måske færdig

30. juni 2017 Af Jeppe Lodberg

- Det går fremad, men det går fandeme langsomt.

Siger Lars Brøgger Hansen, der godt ni måneder efter som AB'er at have forladt banen i Herfølge med lidt ondt i hovedet stadig ikke aner, hvornår endsige om han kommer tilbage.

Den tidligere Rishøj-, HB Køge- og FC Roskildeforward står stadig opført på ABs hjemmeside som værende en del af førsteholdstruppen.

Men den lange angriber er så udmærket klar over, at akademikernes webmaster nok sletter ham i lørdag, for den et-årige kontrakt, han indgik sidste sommer efter en halvsæson i Lyngby, udløber med juni måned. Og der har ret naturligt ikke været tale om at forlænge aftalen.

»Ret naturligt«, for Lars Brøgger har ikke rørt en bold, siden han lod sig udskifte af 1. divisionskampen hos HB Køge den 18. september 2016 med 20 minutter tilbage kort tid efter en - set udefra - harmløs duel.

- Jeg troede heller ikke, at det var slemt. Jeg spillede jo videre. Det var først senere, at det begyndte at gøre ondt,

mindes Lars Brøgger om sammenstøddet, der altså kostede en hjernerystelse.

- Og jeg kan stadig ikke træne, for jeg får svimmelhedsanfald, når jeg presser kroppen. Men jeg er da begyndt at kunne få dagligdagen til at fungere nogenlunde, siger Lars Brøgger.

- Jeg kan godt lave lidt motion - lidt løb, spinning og vægttræning. Men jeg får stadig pludselige svimmelhedsanfald, så det bliver i den lette afdeling.

- Det har ramt mig hårdt, overraskende hårdt og også mentalt, og det er først inden for de sidste par uger, at jeg har fungeret nogenlunde normalt.

- Jeg er kommet i et ti ugers optræningsforløb gennem kommunen nu, og så må vi se, om det hjælper noget.

Siger Lars Brøgger Hansen, der har været omkring ABs kontor - men det var mere til en snak om at komme til at spille fodbold igen snarere end om hvornår:

- Hvis hovedet får det fint igen, så er det da min plan, at jeg vil spille fodbold på højt niveau igen. Det irriterer mig at være ude.

- Men mit hovedformål nu er, at jeg kan få en helt normal hverdag igen, understreger Lars Brøgger.