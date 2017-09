Breschel om afblæsning: Vejret var fuldstændig sindssygt

Faktisk var det så svært, at rytterne med cirka 85 kilometer tilbage af etapen valgte at stoppe løbet.

- Vi blev rusket godt igennem, og nogle havde virkelig svært ved at holde cyklen oprejst, når der kom vindstød, siger danske Matti Breschel (Astana).

- Det kan være svært at se på tv-billederne, for når man sad oppe foran i feltet, var det dejligt trygt og i læ, men lige så snart, man kom ned bagved, så var det fuldstændig sindssygt.

- Det var svært at lukke de huller, der opstod, selv da løbet var neutraliseret.

Onsdagens etape startede i Svendborg, og allerede fra morgenstunden var der regn og voldsom blæst i luften.

Ifølge Breschel snakkede rytterne om ikke at køre dagens rute, allerede inden startskuddet lød på byens centrale torv.

- Vi kunne selvfølgelig godt se på vejrudsigten, at det nok ville blive vildt derude, men jeg følte, at vi skyldte løbet hvert fald at prøve at gennemføre etapen, siger han.

Det var løbets forsvarende mester, danske Michael Valgren (Astana), der som rytternes repræsentant meddelte løbsledelsen, at rytterne ønskede at stoppe løbet.

- Det er hamrende ærgerligt, at etapen blev aflyst over for publikum og alle omkring løbet.

- Men rytterne var kollektivt enige om, at det var for farligt at fortsætte under de vindforhold, der var på de små veje på Sydfyn, siger Valgren i en pressemeddelelse.

Det vilde sydfynske vejr havde før rytternes stop allerede haft konsekvenser for onsdagens etape.

I første omgang blev det meddelt, at feltets tur på cirka 15 kilometer til øen Tåsinge blev aflyst, fordi vinden på Svendborgsundbroen var for voldsom.

Kort efter blev holdenes sportsdirektører enige om at neutralisere løbet i cirka 40 kilometer frem til forplejningszonen ved Faaborg, men så langt nåede rytterne altså ikke.