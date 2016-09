Borgmester Joy Mogensen vil ikke gå ind i striden mellem fodboldklubberne i Roskilde. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester vil ikke blande sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester vil ikke blande sig

Sport DB - 21. september 2016 kl. 08:35 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Tak for tilliden til mine evner i en mæglerrolle, men klubberne skal løse det selv.

Så kort sammenfatter Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) sin holdning til striden mellem fodboldklubberne i Roskilde. Den strid om talenter, der er kørt de sidste par uger og som i sidste uge fik den tidligere professionelle fodboldspiller Jacob »Gaxe« Gregersen til at melde ud, at »borgmesteren skal på banen«.

Joy Mogensen takker altså for tilliden, men melder hus forbi.

- Jeg mægler i nogle situationer, men lige her står det altså ikke først for i min verden. Klublederne er engagerede ildsjæle og professionelle folk, og deres kontroverser løser de bedst selv i stedet for, at jeg skal lege overdommer. Jeg er ked af den her konflikt, og jeg håber meget, at de får talt sammen, for det er bedst for alle, siger Joy Mogensen.

Men her virker det til at være gået helt i hårdknude?

- Ja, men de løser det bedst selv, og jeg skal ikke spille klog på, hvad der er sket i fortiden og i denne strid, siger borgmesteren, der noterer sig, at »Gaxe« Gregersen mener, at politikerne skal bruge elitestøtten som en slags trussel: Samarbejd eller ingen penge. I dag får FCR 900.000 kr. årligt via elitesportsaftalerne.

- Jeg kan eller vil ikke true på den måde, og det sker altså meget sjældent, at vi gør det. Det er en politisk beslutning med den støtte, og den er ikke et pressionsmiddel. Jeg tror på, at det er voksne mennesker, der kan løse de konflikter, der skabes. De har en interesse i at få det løst eller bare leve sammen side om side.

Hvordan har du det med, at Himmelev-Veddelev samarbejde med FCK og KFUM gør det med Brøndby?

- Jamen, det er jo en af »ulemperne« ved Roskildes placering, at når der opstår et talent eller et problem, så er det let at søge andre steder hen fordi andre med gode tilbud ligger relativt tæt på os. Men hvis man brænder for en god idræts- og foreningskultur i Roskilde, så har alle en interesse i at arbejde sammen for at komme videre herfra. Jeg peger ikke på nogen, og jeg skal ikke være dommer, men det her er ærgerligt. Jeg ønsker dem alle det bedste, og jeg håber de får talt ud sammen. Ellers kan man jo frygte, at nogen søger endnu mere væk, siger Joy Mogensen.

Hun åbner sin dør på klem, hvis nogen har en holdning til eller et bud på en løsning, så fodboldklubberne kan arbejde sammen.

- Hvis nogen har et konkret bud på, hvad vi kan gøre fra kommunens side for at afhjælpe den her konkurrencesituation, så hører jeg gerne fra dem. Jeg kan ikke selv se det, og ud fra det, byrådet har besluttet kan jeg ikke skride ind, siger Joy Mogensen.