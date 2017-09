Jacob Bøge har været en vigtig mand for Benløse i mange år. Nu tager en pause på ubestemt tid. Arkivfoto Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Bøge trænger til pause

Sport DB - 14. september 2017 kl. 19:08 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han startede som fem-årig og har haft en floorballstav i hænderne i 17 år, så nu trænger Benløses egen Jacob Bøge til en pause.

Trænger og trænger - behovet for pause er gennemtænkt over et stykke tid, og det kommer så samtidig med, at Bøge ved siden af arbejdet som bankrådgiver i Nordea i Haslev også læser finansiering på CBS i København to aftener om ugen. Det ligger samtidig med to af træningerne i Benløse, så tiden er der heller ikke.

Og da studiet tager to år, så kan Bøges pause altså blive ganske lang...

- Den primære årsag er studiet, men jeg har spillet i mange år har brug for en pause og se, hvordan det egentlig er ikke at træne og spille hele tiden. Jeg afviser ikke at komme tilbage, men hvornår kan jeg ikke sige nu, siger Jacob Bøge.

- Vi spiller en ren og skær lyst og egen vilje og tjener ikke penge på det, så derfor er job og uddannelse vigtigt.

Men du er dansk mester - kan man så bare stoppe..?

- Nej...jeg er ikke stoppet, men tager en pause for at lige at få motivationen tilbage, men det skal altså også passe med studiet.

Jacob Bøge selvtræner sin fysik, men floorball træner han ikke, men derfor er han ikke afvisende overfor at spille et par kampe for Benløse, hvis behovet er der.

- Vi må se, hvor meget det bliver til, siger Bøge og fortæller, at efter et par uger væk fra floorballtræning, så begynder det at knibe med teknikken, hvis man så er med igen.

- Der vil det tage mig 20 minutter at spille mig varm igen, og rent fysisk er jeg i god grundform, men jeg vil få det rigtig hårdt, hvis jeg bare blev kastet i kamp efter nogle uger eller måneder væk. Det går meget hurtigt.

Så hvis du holder pause nu og vil spille eksempelvis slutspil for Benløse, hvornår skal du så starte med at træne?

- Lige efter jul, hvis jeg skal i topform, men tidsmæssigt er det ikke realistisk. Måske træner jeg med om torsdag på et tidspunkt plus selvtræning. Der er en dør på klem, men lige nu er det pause.

- Jeg er afklaret med det, for jeg havde tankerne allerede sidste sæson, så det kom ikke som noget chok for holdet eller mange andre. Men det er svært at stoppe, når det har fyldt så meget og været hele min hverdag. Der mangler pludselig noget, siger Jacob Bøge.