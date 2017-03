Vicente Del Bosque (i midten) havde lagt det til tider lidt tvære udtryk på hylden til aftenens pressemøde. Han var ofte smilende og hele tiden venlig og imødekommende over for alle spørgsmål. Rundt om Vicente ses til højre teknisk direktør Pau Albertí og sportschef Pau Gomez - begge er de væsentlige aktører i Del Bosques fodboldskole. Foto: Hans Jørgen Johansen

Billeder: Vicente Del Bosque besøgte Roskilde KFUM

Den tidligere toptræner for både Real Madrid og det spanske fodboldlandshold, Vicente Del Bosque, er i disse dage i Roskilde for at promovere sin fodboldskole » Vicente Del Bosque Campus International« - der for første gang nu bliver lanceret uden for Spanien.