Billeder: Rishøj-remis hos topholdet

Pointgabet op til nærmeste konkurrent blev øget, og der var status quo til samtlige tre forfølgere i bunden af danmarksseriens pulje 2 - men det var alligevel et yderst tilfreds mandskab fra Rishøj, der lørdag forlod Tårnby stadion efter at have spillet 0-0.

Et point mod rækkens nummer ét var noget bedre end sidste møde, hvor det blev til et 6-1 nederlag - og når hjemmekampen mod Ledøje er spillet i næste runde sikrede det uafgjorte resultat allerede, at Jesper »Købmand« Pedersens tropper er sluppet afsted med skindet på næsen efter at have mødet med Top 4.