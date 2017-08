Billeder: Ringsted tabte knebent

2. divisionsnedrykkerne i danmarksserien fra Fredensborg var for stor en mundfuld for Ringsteds sjællandsseriehold i tirsdag aftens pokalkamp i Ringsted. Her vandt Fredensborg 1-0 på Emil Sørensens perle af et frisparkshug fra 22-23 meter, og selv om Ringsted siden kæmpede sig flot tilbage, evnede holdet ikke at score og fremtvinge forlænget spilletid.