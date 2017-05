Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Plus 60-årige med stav og bold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Plus 60-årige med stav og bold

Sport DB - 23. maj 2017 kl. 19:13 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter sigende var der tale om intet mindre end end verdenspremiere, da Benløse Floorball Club i forbindelse med Superfinalen i lørdags også arrangerede et stævne for spillere over 60 år.

For hold var tilmeldt - et fra Copenhagen, et fra Skjold og to fra Benløse, og det var også rækkefølgen, da præmierne skulle deles ud efter strabadserne på gulvet.

- Op til Superfinalen snakkede vi unionen om, hvad vi kunne gøre af anderledes tiltag for sporten, og så kom vi på at lave en lille turnering for den gruppe. Vi har selv 12 spillere over 60, der hygger sig, og at de så også kom cheerleaders var jo bare ekstra festligt, som Thomas Brodersen fra Benløse Flooball Club siger.

Her er der billederne fra kampene, og de er knipset af Anne- Marie Petersen.