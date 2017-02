Billeder: Himmelev-Taastrup 20-27

Tre uger efter, at TIK Taastrups håndboldmænd havde slået Køge med 21-14 i den vel moralske direkte kamp om tredjepladsen i 2. division, var de torsdag aften på besøg i Himmelev-hallen for at spille fjerderundes HRØ-pokalkamp.

Et lille kvarter inde i anden halvleg var alt stadig helt lige - 19-19 - men så begyndte Taastrup-keeper Nikolaj Madsen minsandten at tage med hænder, fødder og hvad han eller lige havde til rådighed. I 12 minutter holdt han buret rent - og efter otte redninger i træk måtte der et straffekast til for at få Himmelev på 20-25.