Billeder: HB Køge-Brøndby U/19 4-1

HB Køges to nye angribere, Marco Larsen og Daniel Stückler, scorede første halvlegs to mål, mens Lee Rochester og Kristian Andersen skød plet efter pausen, da årets første træningskamp fredag aften løb af stablen på kunstgræsset i Herfølge.

4-1 vandt de to forskellige hold, som cheftræner Henrik Lehm sendte på banen for at møde Brøndbys U/19-mandskab, som han selv stod i spidsen for, inden han kom til 1. divisionsklubben for et år siden.