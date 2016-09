Billeder: HB Køge-AB 1-0

- Hvis jeg skal lægge noget op til bestyrelsen - og det har jeg jo faktisk lige stået og gjort - så er det ikke et tema at fyre Frandsen og Shelley. De gør det fantastisk, og det hele fungeer helt perfekt til træning. Det er pissesynd for dem, at det ikke virker i kampene, men jeg tror, at det er de to, der kan få os op af hullet, sagde Peter Lassen.