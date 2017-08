Se billedserie HØJ-træner Jesper Fredin (th.). Assistent Peter Svensson var ikke til kampen.

Billeder: God Køge-kamp mod HØJ

Sport DB - 12. august 2017 kl. 14:50 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et par sæsoner siden spillede de sammen i 1. division, men nu er Køge Håndbold tilbage i 2. division under ledelse af Robert Gertsen, og HØJ er skiftet fra Lars Nedergaard og siden Henrik Kjeldsen til Jesper Fredin.

Lørdag eftermiddag mødtes de nye trænere med udvalgte af deres spillere i en træningskamp i Ølstykke - en kamp midt i en hård fysisk træning for begge hold, men dog et pejlemærke på, hvor begge mandskaber er nu.

HØJ starter i 1. division fredag den 8. september mod oprykkerne fra FIF, mens Køge har noget tid endnu, før de møder TMS Ringsteds reserver søndag den 24. september.

Nu skal man ikke lægge alverden i testkampe, men vurderet ud fra lørdagens udmærkede dyst, så er Køge godt på vej allerede nu både spillemæssigt og fysisk, og det samme kan ikke helt siges om HØJ, der endnu mangler en del i at ramme det niveau, der skal til for at matche de bedste i 1. division.

Begge hold stillede med begrænsede trupper for at spare nogle og se mere til andre, og på resultattavlen var Køge godt med til føring på 17-15, men så kom HØJ igen og kom foran 20-18 anført af spilstyrer Christoffer Jessen.

Med 10 minutter igen kom Køge tilbage på 20-21 og 21-21, og det blev også 23-23 halvandet minut før tid med Køge på bolden.

Den chance blev misbrugt, og 45 sekunder før tid havde HØJ bolden efter en timeout, og den mulighed hamrede to-metermanden Gustav Sejbak på overliggeren, så Køge fik chancen for at vinde med 18 sekunder igen.

- Vi spiller for at vinde, lød det fra bænken, men selv om bolden kom ind, var det efter slutsignalet, så opgøret sluttede 23-23.