Billeder: FC Roskildes første træning

Efter en enkelt tyvstart i sidste uge med deltagelse af de mest ivrige var der første officielle træning for FC Roskildes 1. divisions-fodboldhold, da tirsdag gik fra eftermiddag og over i tusmørke.

Vinden var kold og næsten i stand til at gå mellem marv, lange underhylere og ben på de stillestående, og måske derfor var der fuld knald på de 20 markspillere og to målmænd, som pt udgør truppen sammen med Andreas Lissau, der havde fået lov at få fri for at passe det civile arbejde.