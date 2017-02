Billeder: Elitesvømning i Roskilde

For nylig var DAGBlADET på besøg i klubben og havde hér særligt fokus på de to svømmere Andrea Paaske på 15 og Kaja Fjeldsted Christensen på 14. To kæmpe talenter, som meget vel kan forventes at slå helt igennem inden for de næste par år.