Se billedserie Prinsesse Benedikte lykønkser Cathrine Dufour med endnu et dansk mesterskab.

Billeder: DM-guld til Hvalsø-pige

Sport DB - 10. juli 2017 kl. 07:17 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et blik rundt på enkelte af de 6000 tilskuere rundt om opvisningsbanen på Broholm Slot afslørede det. Unge som gamle stod med fugtige øjne og overværede der, der skulle vise sig at blive Danmarks bedste ridt i dressurkonkurrence.

De - og vi alle - var vidne til noget helt specielt denne søndag eftermiddag på Sydfyn, hvor Danmarks bedste dressurheste afsluttede fire dage med Grand Prix-klassens kür og med alles øjne rettet mod Cathrine Dufour og Atterupgaards Cassidy.

I torsdags red ekvipagen Grand Prix-konkurrencen til 79.500 procent, og var Dufour skuffet over ikke at bryde de magiske 80 pct., så gjorde hun det fredag i Grand Prix Special med 82.059 pct. for at smide den store trumf på bordet i eftermiddags, hvor Dufour ikke bare slog sin egen, men det danske mesterskabs rekord med imponerende og næsten uhyggelige 87.725 pct.

Det var den tur, der fremkaldte tårer i øjnene på tilskuerne iblandet en måben over, at de var vidne til noget sjældent i dansk dressur.

- Der er ingen tvivl, og det er sådan det er. Hun er bare den bedste, som af tilskuerne ved opvarmningsbanen beskrev Dufour, efter at hun havde været på banen og blevet tiljublet.

Med de høje procenter over de fire dage fjernede Hvalsø-pigen Dufour og Cassidy al tvivl om, at de kunne forsvare deres mesterskab fra 2016. De vandt med hele 22 pct. ned til sølvvinder Agnete Kirk Thinggaard på Jojo Az. Bronzen gik til Anders Dahl på Selten.

Stor og sikker sejr

Sidste år vandt parret med blot fem procent foran Anna Kasprzak på Donnperignon med Agnete Kirk Thingaard som bronzevinder.

I år red Kasprzak på Rock Star 13 og Kirk Thinggaard på Jojo Az og ikke Atterupsgaards Orthilia, der er skadet. Med to heste ude var Cathrine Dufour storfavorit til titlen, men ingen - ejheller hende selv - havde forestillet sig en så suveræn sejr i guldforsvaret.

- For satan mand! Det er fuldstændig vildt. Jeg havde mit livs ridt i fredags med en vanvittig special og den bedste tur, jeg nogensinde har haft. I dag (i går red.) var der toptiming i kür´en...det er en drømmeweekend. Den bedste weekend, jeg nogensinde har haft, sagde Cathrine Dufour til DAGBLADET efter de obligatoriske tv-interviews på banen og nu på vej tilbage til venner og familie i stalden, der ventede og ventede på at fejre hende.

- 87 procent er jo vildt, og det må da få mange af konkurrenterne til at føle sig mast op til EM. Cassidy gik sindssygt godt, og er jeg er ovenud tilfreds, sagde den dobbelte danske mester med henvisning til næste måneds EM, hvor forventningerne til det danske hold er steget markant.

- Sådan som alle har præsteret i dag, så skal vi vinde metal i holdkonkurrencen. Alle har redet vildt godt.

EM-medalje

Cathrine Dufours DM-guld skal ses i lyset af, at hun ikke prioriterede DM så højt i år, da hun satser på internationale konkurrencer for at komme højere op end 10. pladsen på verdensranglisten.

- Jeg skulle teste nogle nye ting af, jeg ville se om fungerede, og det gjorde de, men vi har ikke trænet op til DM for at være i absolut topform. Der er mere i ham - det tager tid at finde frem, men det er derinde, og det er fantastisk, vildt og virkelig sjovt at vinde DM to år i træk, sagde Cathrine Dufour, inden hun kunne puste ud og fejre sejre med et glas rosévin.

- Ingen over og ingen ved at Cathrine Dufour, som stævnespeakeren sagde, da hun hoppede op på medaljepodiets øverste trin.