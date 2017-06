Se billedserie Jean-Claude Bozga snører støvlerne i HB Køge.

Billeder: Bozga i HB Køge

Sport DB - 26. juni 2017 kl. 13:40 Af Anders Kamper

HB Køge var blot 12 markspillere, deres egen målmand Andreas Hansen og en gæstemålmand med til opstartens første træningsdag mandag formiddag i Herfølge.

Nye Magnus Haüser fra Brødnby var med, og det var angriber Marton Kich også, mens målmand Mathias Würtz fra OB har fået en uges ferie mere sammen med HB Køges stribe af egne U19-spillere, der fik ferie for en uge siden. En uges ferie er dog ikke nok, så de har fået en uge mere.

Helt ny i HB Køge-sammenhæng er Jean-Claude Bozga, sidste år skiftede til den sydkoreanske klub Daejeon Citizen FC. Der spillede han så i efteråret, men har ikke spillet i dette forår. Nu er han og familien tilbage i Danmark, og Bozga træner med i HB Køge med henblik på at skrive kontrakt med klubben, når parterne har set hinanden an.

Bozga erstatter i førte omgang Alexander Ludwig, mens Martin Koch i angrebet erstatter Marc Rochester, og at der er mål i Koch gav han mange eksempler på på sin første arbejdsdag. To afslutninger i træk brugte han hver sin stolpe til at score i spillet fire mod fire, og han lyste væk af iver for at score og komme i gang igen efter et par års tomgang i FC Helsingør.

Lee Rochester var også skarp i retning mod målet, og bagefter kunne træner Henrik Lehm ikke dy sig for spørge, om det var de nye grønne støvlers skyld...

Magnus Haüser viste sig også fint frem, og det bliver spændende at følge hans kamp for at få spilletid på midtbanen.

Træner Lehm venter med at teste spillerne til næste uge, når alle mand er med, og spillerne så ud til at være i udmærket fysisk form. Er de det, så slipper de for de mest udmarvende løbeture under opstarten.

Her er der billeder fra den første træning.

Foto: Anders Kamper