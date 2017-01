Se billedserie Ældstemand Henrik Madsen og en af de absolut yngre, Victor Guldbrandsen, rammer de to nye angribere ind. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Anføreren er fint tilfreds

Sport DB - 05. januar 2017 kl. 12:58 Af Jeppe Lodberg

»Med alderen bliver det mindre sjovt at starte op igen, for vinteren er den sure træning«, erkender HB Køges snart 34-årige anfører Henrik Madsen, der eller så svært tilfreds ud, da året blev løbet i gang onsdag.

- Men det er en naturlig del af det hele og en forudsætning for at spille kampene, og dem vil jeg stadig gerne være så meget med i som muligt, siger HB Køges anfører Henrik Madsen og påpeger, at i efteråret sad han kun over i en halvleg med en brækket næse og den sidste halve time, da kampen mod Skive forlængst var afgjort.

- Så det var bare superdejligt at komme i gang igen, og der var okay knald på. Jeg synes, at det ser fint ud.

- Med en lille trup som vores er det vigtigt at holde fast i den samme stamme. Vi har brugt for kontinuitet for at forsætte det gode spil og de gode resultater, og så er det fint, at der kommer noget ind udefra, som kan forstærke os.

- Det tror jeg, at Marco Larsen og Daniel Stückler kan, og jeg synes, at det er fornuftigt af dem, at de træder et niveau ned. 1. division er stadig en rigtig god række, og den er meget jævnbyrdig, så de kan også lære en masse her, og så kan de komme videre derfra.

Sagde Henrik Madsen henvisende til de to nye ansigter/angribere, der er kommet til henover julepausen.

Her billeder fra den første træning. Foto: Jens Wollesen og Jeppe Lodberg