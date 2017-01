Jacob Berthelsen i aktion for HB Køge fredag aften. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Berthelsen snakker med HB Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Berthelsen snakker med HB Køge

Sport DB - 22. januar 2017 kl. 13:44 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To gange træning sluttende af med en halvleg i årets første træningskamp. Det var, hvad aftalen i første omgang gik på, men HB Køges cheftræner Henrik Lehm og Jacob Berthelsen nappede sig en kort snak fredag aften, og mandag træner den tidligere AC Horsens-stopper med igen.

- Vi har aftalt et møde efter træningen, og det er vel så, om det er noget vi skal arbejde vidre med, vi skal snakke om, funderer Jacob Berthelsen, der sad ude nærmest hele efterårssæsonen grundet en hælskade, men føler sig overbevist om, at dén nu er færdig med at drille.

- Og jeg kan garantere, at jeg er så sulten efter at komme til at spille kampe igen, at det både føler og tror jeg på, at jeg hurtigt bliver klar til igen.

- Og hvorfor ikke her. Jeg kender klubbens fys-team rigtigt, rigtigt godt, og jeg synes, at det er nogle fantastiske gutter, der har taget imod mig i omklædningsrummet. Jeg vil overhovedet ikke afvise at lave en aftale med HB Køge, siger Jacob Berthelsen.