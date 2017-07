Send til din ven. X Artiklen: Avnskjold og Danry til Herfølge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Avnskjold og Danry til Herfølge

Sport DB - 06. juli 2017 kl. 22:18 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de seneste seks et halvt år har de kørt parløb i barndomsklubben Rishøj Boldklub, men det sluttede efter den forgangne sæson, da Køge-klubben rykkede ud af fodboldens danmarksserie for nu at starte op i sjællandsserien som Køge Nord FC.

Den spillende assistenttræner Dennis Danry valgte selv at sige stop, da han som nybagt tvillingefar ikke har tid til fem ugentlige træninger/kampe - og Morten Avnskjolds spillende sportschefrolle vurderede klubledelsen, at der ikke længere var behov for.

Men duoen fortsætter deres parløb. Herfølge Boldklub, der rykkede ned i serie 1, har »tilbageerobret« de to, som i tidernes morgen blev rykket op på John »Faxe« Jensens danmarksmesterhold efter at have trænet under den nuværende Herfølge-træner Finn M. Jensens vinger på andetholdet som ungseniorer.

