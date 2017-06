Morten Avnskjold (tv.) sammen med Rishøj Boldklubs formand Martin Grebak, da Andreas Bo i senssommeren ´16 præsenterede hans idé med Køge Nord FC. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Avnskjold advarer mod Andreas Bo's enevælde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Avnskjold advarer mod Andreas Bo's enevælde

Sport DB - 30. juni 2017 kl. 14:41 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg har ingen kommentarer til den sag lige nu«.

Sådan lød det forleden aften i en sms fra Morten Avnskjold, da det stod klart, at han ikke længere skulle være sportschef i Rishøj Boldklub - som bliver Køge Nord FC i morgen.

Morten Avnskjold var noget skuffet over ikke at skulle fortsætte i klubben, hvor han de seneste mange år har været med til at bygge det op, der nu er revet ned over de seneste sæsoner. Ny skal der så startes forfra under træner Morten Eskesen, elitechef Andreas Bo og direktør Andreas Granskov.

Trioen overtager dermed de opgaver, Morten Avnskjold havde, og i sjællandsserien er der ikke altid det store behov for en sportschef. I Køge Nord FC er der dog fremover plads til både en elitechef og direktør.

- Jeg ikke den tid, der skal til for at være sportschef, og i de sidste par år har jeg heller ikke kunnet gøre de ting, der forventes af en sportschef fordi jeg både har været spiller og også træner. Derfor har jeg selv ønsket at træde tilbage, men at de så nedlægger stillingen overrasker mig lidt, siger Morten Avnskjold, der dog er rolig på klubbens vegne over, at scouting af spillere nu ligger i hænderne på Morten Eskesen.

- Det giver fin mening, og jeg vil klubben det bedste. Der er sat et spændende projekt i gang, selv om ambitionerne ikke er blevet indfriet til en start. Men det er fint, at Andreas Bo er med, for han promoverer klubben og sætter en masse ting i gang. Hvis det kan komme til at fungere, er det positivt.

Hvad synes du om, at den gamle Rishøj-ånd nu er væk, når du, Dennis Danry og Jesper "Købmand" og mange spillere er stoppet?

- Det har jo været meningen, at få den ånd slettet, så det »gamle« Rishøj kunne fjernes til fordel for noget nyt og bedre. Tiden vil vise, om det er det rigtige, men personligt kan jeg da godt være ærgerlig over, at der ikke er meget af det gamle Rishøj tilbage, men det er et valg, og så må tiden vise, om det har været det rigtige at gøre. Nu er ånden i Rishøj jo et overstået kapitel, siger Morten Avnskjold.

Han har selvsagt noteret sig, Andreas Bo nu har hånd og halsret over 1. holdet i Køge Nord FC og kan bestemme alt, hvad der sker omkring holdet.

- Da Andreas henvendte sig til os og bestyrelsen sidste år, synes vi, at det var rigtig spændende, at han kom med. Det er det stadig, men hvis de ender med et enevælde, hvor en mand bestemmer det hele, så er der grund til at være skeptisk. Det vil være synd, hvis det ender sådan, for det var ikke hensigten, da han kom med. Og det har ikke noget at gøre med, at det er Andreas Bo, men det er ikke sundt, at en person bestemmer det hele et sted.

- Jeg tror ikke, det var det, han ville, men jeg ønsker klubben det bedste og håber vitterligt, at de får op at køre. Jeg har et fint forhold til Andreas, og jeg kan sagtens se ham køre noget spændende i gang - opgaven for ham bliver bare at stå for det, der ikke har med det sportslige at gøre, for der er han ikke så kompetent, som mange andre. Den opgave skal løses, og der skal bestyrelsen i klub ind over, synes jeg, siger Avnskjold.

Han kunne godt have undværet nogle enkelte episoder de sidste par måneder, hvor en skuffelse maser sig på, men nu er det videre. Og »Avni« føler sig ikke færdig med fodbold.

- Jeg er åben for noget nyt med en rolle i en klub - både sportschef, træner eller assistent. Det kommer an på, hvad der byder sig, men jeg er frisk på at prøve noget nyt et andet sted, siger Morten Avnskjold.

Han kom til Rishøj i 2011 og er nu stoppet i klubben.