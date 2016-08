Angriber stopper i FC Roskilde

- Jeg vil gerne takke alle omkring Roskilde for fantastiske to år, hvor jeg har haft med fantastiske mennesker at gøre, med nogle gode menneskelige værdier, jeg ønsker holdet og klubben det bedste i fremtiden. Jeg vil gerne takke mine hold kammerater, fans, trænere - og især Theil (træner Anders, red.) og Bo (formand Tue Knudsen, red.) for at vise mig en fantastisk tillid, efter jeg kom fra tilbage fra udlandet. Det sætter jeg stort pris på. Og til allersidst vil jeg gerne takke FC Roskilde for at gå med til mit ønske om at prøve at se, om et udlandseventyr kunne være muligt igen., siger Bajram Fetai, der nu er uden klub og vil selvtræne på Østerbro Stadion for at holde sig i form, hvis den rette mulighed viser sig.