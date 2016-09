Kristian Lindberg er ny spiller i FC Roskilde. Foto: Anders Kamper

Angriber på plads i FCR

Sport DB - 03. september 2016 kl. 15:22 Af Anders Kamper

Af Anders Kamper

Blot to dage efter at Bajram Fetai fik ophævet sin kontrakt i FC Roskilde præsenterede klubben lørdag en ny angriber til holdet. Det skete under fanklubbens arrangement på Stændertorvet i byen, hvor Kristian Lindberg som den første blev trukket på scenen på lastbilen. Og så kunne de fremmødte borgere ellers stå og fundere over, hvem Kristian Lindberg nu var.

Han er 22 år og vender nu tilbage til dansk fodbold efter et ikke så vellykket ophold på et år i den spanske 3. div. klub Baleares. Her blev han ramt af en trænerskift i vinter og har stort set ikke spillet kampe siden.

Forinden var han i FC Nordsjælland med bænkeplads i Champions League og kampe i Europa League. Inden FCN spillede han i Hvidovre med fodboldopvækst i Rosenhøj, hvor ikke så få danske topspillere er udklækket.

- Jeg er utrolig glad for min mulighed for at komme til Roskilde. Jeg synes bestemt, at det er et utrolig spændende hold med et utroligt spændende projekt, som jeg gerne vil være en del af. Én af de flere spændende og gode ting ved at skifte til Roskilde er, at de som et af meget få hold i Danmark har en angrebstræner til rådighed, hvilket jeg synes er noget, der er meget undervurderet!

- Lige så vigtigt det er for målmænd at have en målmandstræner, lige så vigtigt er det også for angribere.. Så jeg glæder mig helt vildt til at komme igang med at arbejde sammen med hele holdet og hele trænerteamet. og så glæder jeg mig ikke mindst til at vinde nogen kampe med Roskilde, så vi kan ligge og ikke mindst slutte i toppen af 1. division, for der er langt større potentiale i spillertruppen end den nuværende 10. plads.. Og jeg er sikker på at vi nok skal få os arbejdet op i toppen af tabellen, hvor jeg mener at Roskilde hører til, siger Lindberg, der håber at bidrage med op til 15 mål i denne sæson.

Han kommer ikke i kamp søndag mod AB, da spillercertifikatet endnu ikke er i Danmark, men onsdagens pokalkamp mod Skovshoved skulle blive hans debutkamp.

Manager Anders Theil:

- Kristian er endnuen spiller, som vi har prøvet at hente før er kommet til klubben. Lindberg er en fantastisk afslutter og har en god timing i feltet. Han har altid lavet mål og blev tidligt rykket op i FC Nordsjællands 1. holdstrup. Lindberg har mange ungdomslandskampe, samt både Superliga- og europæiske kampe på cv'et, så vi håber, at han får udløst dit potentiale i Roskilde-trøjen, siger Theil til FCRs hjemmeside.