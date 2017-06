Rishøjs Christian »Krølle« Klausen og Andreas Bo her under én af efterårets kampe. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Andreas Bo fortsætter i Rishøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Andreas Bo fortsætter i Rishøj

Sport DB - 20. juni 2017 kl. 10:59 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Komikeren Andreas Bo gik sidste år ind i fodboldklubben Rishøj med hud og hår og fik tildelt en rolle som elitechef i klubben. I dag ærgrer han sig gul og blå over Rishøjs nedrykning til Sjællandsserien. Men det vil ikke ændre på hans engagement i klubben i fremtiden, påpeger han.

Læs også: Dirksen stopper i Holbæk

- Man må sige, at vi over en lang periode ikke har præsteret særligt i defensiven, og det må vi gribe i egen barm og indrømme. Sådan er spillet, nogen skal jo rykke ned. Og når vi heller ikke har kunnet slå de hold, som lå lige omkring os i tabellen, så er det fair nok. Jeg må også sige tillykke til Karlslunde, for snørede sgu posen, da det gjaldt, siger elitechefen i Rishøj, klubben der om bare halvanden uge skifter helt officielt navn til Køge Nord FC.

Spørgsmål: Det var den sportslige del. Men hvad med dit fortsatte engagement i den organisatoriske del og hele det overordnede omkring strategien for Køge Nord FC?

- Nu skal jeg på ingen måde få det til at lyde, som om det var en del af planen at rykke ned i Sjællandsserien. Men vi er ikke i den forstand i krise, fordi vi rykker ned. Køge Nord FC har selvfølgelig sportslige ambitioner, og jeg ved godt, at vi har meldt ud, at vi ville i 2. division i løbet af tre år. Det kan så godt være, at vi skal sætte os ned og lave en ny målsætning; det ved jeg ikke endnu.

- Men i hvert fald kan jeg sige så meget, at det her gode projekt - det holder vi fast i! Vi satser på en hurtig oprykning, men uanset hvad, så kommer det hér ikke til at ændre på mit engagement i den nye klubben. Jeg har stadig fuld tiltro til, at jeg kan skaffe synlighed omkring Køge Nord FC - og dermed også tiltrække sponsorer, konkluderer han.

Læs mere i DAGBLADET