Malte Amundsen har netop forlænget sin kontrakt med HB Køge, så den gælder det 2019.

Amundsen forlænger med HB Køge

Sport DB - 31. maj 2017 kl. 12:52 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At HB Køge for alvor satser på egne unge spillere, viser det faktum, at kontrakterne netop er blevet forlænget med såvel Malte Amundsen som Gustav Gjøg, og ydermere rykkes Herve Gamys, Peter Therkildsen, Christian Jensen, Oliver Lassen og Rafael Mortensen op i 1. holdstruppen.

Fremtidens spillere i klubben, når de har vænnet sit til niveauet spillemæssigt og fysisk.

- Vi håber, at de fem kan tage springet til seniorfodbold ved at træne fast med førsteholdstruppen fem gange om ugen og ved fortsat at arbejde stenhårdt og være ydmyge, udtaler cheftræner Henrik Lehm

Over dem alle stråler Malte Amundsen, og han et af truppens åbenbare salgsobjekter.

Da Kristian Pedersen sidste forår var optaget af U21-landsholdet, gik Malte nemlig direkte ind på HB Køges hold og nærmest ejede pladsen som venstre back som det naturligste i verden.

Det så træner Henrik Lehm og direktør Per Rud naturligvis, og så glade for U19-spilleren Amundsen er de, at parterne netop har forlænget kontrakten et år mere, så den nu gælder til sommeren 2019.

- Jeg elsker at få spilletid, og der har været op- og nedture i min første sæson, så jeg skal bygge mere på og arbejde mig hen imod at blive en profil, siger Malte Amundsen til DAGBLADET.

Han er mest tilfreds med efteråret og tilskriver de svingende præstationer i foråret, at han stadig er ung og har spillet mange kampe, da U19-landsholdet også har kaldt - otte gange siden efteråret.

- Seniorfodbold er hårdere mentalt og fysisk fordi man skal være der 110 procent hver gang, og jeg har ikke spillet så lang en sæson som denne. Derfor kommer der dyk, og det er hårdt at sætte sig op til så mange kampe, men det er fantastisk at få de kampe og de spilletid, siger Malte Amundsen.

Nu giver han den skalle i to år mere, og så er det ikke urealistisk, at Næstved-drengen sælges til næste skridt på karrierestigen.

- Jeg tager det roligt, men når jeg er god nok vil jeg gerne videre, og så må vi, om det er indenfor denne kontrakt eller den skal forlænges igen,siger Malte snusfornuftigt.