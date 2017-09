10 cykler stjålet fra Roskilde-hold

Cykelholdet Giant Castelli fra Roskilde fik den værst tænkelig optakt til dagens enkeltstart i PostNord Danmark Rundt i Randers, idet deres 10 cykler er stjålet fra dem under et indbrud i en holdbil.

Det er et mareridt at vågne op til. Vi har altid fokus på at nat-sikre bilerne, men denne gang var tyvene smartere. Mange teams bor på samme hotel og med det samme har vi oplevet en hjælpsomhed uden lige. Med presse, med praktiske opgaver og med at skaffe cykler akut.

Så: Vi skal nok være klar til at fortsætte i PostNord Danmark Rundt senere i dag. Flere af rytterne havde set frem til at køre deres livs enkeltstart for at forsvare eller forbedre deres klassementsplaceringer. Så selv om det bliver en helt anden oplevelse end forventet, vil rytterne prøve at ryste chokket af sig og køre op til deres bedste.«