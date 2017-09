SPONSERET:Firma fra Valby tager kampen op mod de uoverskuelige markeder

Visionen er klar og stemningen er i top, når du træder ind hos AWM Network i Valby. De vil forbinde forbrugere og virksomheder i hele verden i forskellige brancher, ved at gøre at valget af leverandører mere overskueligt.

Tilbage i 2014 tænkte man nemlig: "Nu, når vi er så dygtige til det, vi laver, hvorfor laver vi det så egentlig ikke for os selv? Dette blev startskuddet til endnu en virksomhed, AWM Network, hvor formålet skulle være at gøre markeder som lån , forsikring, grøn energi og virksomhedsløsninger transparente for forbrugere og virksomheder.

Det startede egentligt bare som et almindeligt markedsføringsbureau tilbage i 2008. Et bureau, hvor godt håndværk og gennemskuelighed hos kunderne var nøgleordene. Værdierne og ånden er i dag de samme, når man træder ind ad døren til AW Media, men ikke alt er som det plejer.

- Vi mener, vi har en vigtig mission: Nemlig at gøre uigennemskuelige markeder mere transparente. Vi har identificeret nogle behov hos forbrugerne, og vi ved, vi er gode til at lave det, vi laver, så vi er ikke bange for at gå globalt, fortæller Martin Jørgensen fra AWM Network.

Fakta bakker op om Jørgensens kommentar. Siden 2014 har man nemlig åbnet hjemmesider i lande som Danmark, Sverige, Norge, Finland, Frankrig, UK og flere andre lande i Europa. Og man har ikke tænkt sig at stoppe her:

- Vi er altid på udkig efter nye vækstmuligheder. Og her tænker jeg lande og brancher. Vi har jo set, at vores koncept virker og vi har de interne systemer klar. Så det er egentlig bare et spørgsmål om at koble flere aktører på en velsmurt maskine.

Svarene fra de forskellige banker indeholder de præcise og skræddersyede priser for den enkelte ansøger. Ingen standardiseringer, kun nøjagtige priser. Derfor kan låneren være sikker på, at han eller hun får det billigste lån på markedet.

Det banebrydende koncept går i alt sin enkelthed ud på, at forbrugeren kan sammenligne forbrugslån fra flere banker, ved kun at udfylde én online låneansøgning. Denne ansøgning udfyldes på Lånio.dk, hvorefter sidens interne system snakker sammen med bankerne, som sender et svar tilbage direkte til låneren med et svar på ansøgningen.

Med deres nyeste side, Lånio.dk , vil man forsøge at revolutionere branchen for forbrugslån i Danmark.

Iværksætterånden lever videre - nej til investorkapital

Det er ikke fordi der mangler konkurrenter til AWM Network. Der dukker hele tiden nye virksomheder op, der vil prøve kræfter med prissammenligningskonceptet. Flere af dem har også rejst kapital fra venture capital fonde.

Det ønsker man ikke i AWM Network.

Rigtig nok følger der selvfølgelig med pengene en del muligheder i forhold til markedsføring og udvikling af produktet. Men man mener også, at der figurerer flere ulemper, ved at tage imod penge fra investorere.

Man ønsker i AWM Network at kunne holde fast i fleksibiliteten i forretningsmodellen, så man altid er i stand til at kunne skifte retning og holde liv i innovationen. Netop innovationen mener man mistes med investorkapital, fordi investorerne køber sig ind i færdigt koncept, der efter nogle år skal give et afkast.

Udover det så ønsker man at have ro til at kunne ansætte de rette mennesker. Investorkapital er ofte forbundet med en burn rate, hvilket betyder at man ofte skal haste ansættelser igennem, for at kunne opnå den ønskede burn rate og omsætning.

I AWM Network mener man, at det kan skade virksomhedskulturen på sigt:

-Vi tror på, at det er mennesker, der skaber resultaterne. Og derfor gør vi meget ud af at ansætte de mennesker, der deler vores egne værdier. Hvis vi nu tog imod kapital fra investorerne, kunne vi meget vel havne i en situationen, hvor vi skulle ansætte x antal mennesker, for at opnå investorernes ønskede omsætning. Og så er vi ikke sikre på, at de rigtige mennesker kommer om bord. Vi ønsker at kunne skabe en bæredygtig virksomhed og ikke blot en virksomhed, der kan sælges videre om nogle år på grund af en høj omsætning, afslutter Martin Jørgensen.