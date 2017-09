Annonce: Stanley - revolutionerende termo-teknik

Stanley er et brand, der gennem tiden har gjort det til en fornøjelse at nyde varme og kolde drikke undervejs på en lang tur. Stanley blev stiftet i 1913 og blev revolutionerende inden for designet af termoflasker. I 1913 blev en Stanley termokande ikonisk på grund af dens vakuumisolering, som var noget helt nyt - en teknik, der skulle vise sig at holde væskens temperatur bedre end konkurrenternes.

Kaffe, der holder sig varm

Ifølge brandet selv er Stanley “built for life”, og man må i høj grad konstatere, at Stanley gør i hvert fald kaffepausen en del lettere. Når man skal op om morgenen eller skal på tur sent om aftenen, kan det være nødvendigt at opbevare kaffen i en termoflaske, så man har kaffe til hele dagen. Stanley er designet til livet på den måde, at man har både mad og drikkevarer let tilgængelige på netop det tidspunkt på dagen, man har brug for det, hvis blot man tænker en smule fremad. Skal du ud på et nyt eventyr, bør du som det første pakke tasken med en Stanley termoflaske med kaffe - den skal nok holde sig godt varm.