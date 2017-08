Annonce: Hop med på vognen med affiliate marketing

Man kan vist roligt postulere, at vi lever i en digital tidsalder. Teknologier kan med et trylleslag ændre ellers integrerede industrier, virksomheder og forretningsmodeller for altid. Det er en branche med en masse udfordringer, men ligeså mange udfordringer der er, ligeså mange muligheder er der.

Det er en branche, der er i en så rivende udvikling, at stringente og mere klassiske spilleregler endnu ikke har formået at forankre sig. Det betyder, at der for dig med talent, blod på tanden og talent virkelig har mulighed for at gøre karriere. En af grenene indenfor digital marketing, hvor der er gode muligheder, er affiliate marketing. Vi guider dig!

Forudsætninger for god affiliate

Da man jo skal starte et sted, kan det ikke være en forudsætning, at du allerede skal være en ekspert, men det er en forudsætning, at du er villig til at lægge rigtig mange timer i at lære branchen at kende. Der er heldigvis rigtig mange steder på internettet, du kan bruge til at samle information – inklusive her. Hvis du vil lære mere om de basale former affiliate, kan du også klikke her.

Derudover skal du have styr på, at det tekniske bare spiller. Når man arbejder med digital marketing, nytter det ikke noget, at man bruger sin dyrebare tid på at fikse tekniske praktikaliteter. Det indbefatter blandt andet, at du har en webhost, der fungerer, og at du har en digital backup på alt, hvad du laver. Det ville være en katastrofe, hvis du skulle reboote systemet, og derved mistede alt, hvad du hidtil havde lavet.

Grav dybt og ikke bredt

Det er et råd, der kan bruges indenfor rigtig mange ting, men det er ekstra relevant her, fordi der er så mange indenfor affiliate, der begår den fejl.

Mange har det med at blive lokket til at have en masse forskellige affiliate hjemmesider, hvor side handler om noget forskelligt indenfor forskellige brancher. Hvis du lige er startet, og du er alene, er det simpelthen at gabe over et for stort stykke.

Dit eksistensgrundlag bliver udgjort af at skabe ny værdi for kunden gennem dit content. Værdi som virksomheden der egentlig sælger produktet ikke giver. På den måde får du folk til at købe et vilkårligt produkt efter at have været hos dig i stedet for at have været hos virksomheden.

Det kan ikke lade sig gøre, hvis du har alt for mange hjemmesider, som du ikke kan nå at holde opdateret.

Du har den fordel, at du er mere agil i din beslutningsproces. Du kan ændre content med det samme tendenserne vender, og det er noget andet, der skaber værdi. Det handler altså om at grave dybt og skabe content, som er svært at efterligne.





Tænk ud af den såkaldte boks

En rigtig god affiliate marketer har nærmest en sjette sans omkring, hvad der rører sig derude. Han kan mærke på tendenserne i samfundet og former sine affiliates efter disse tendenser.

For eksempel er der en tendens til, at ’IOT’ bliver mere og mere populært. For dem der ikke kender dette udtryk, beskriver det ”et netværk af alle elektroniske enheder, i stand til at indsamle og dele data via sensorer”.

Vi bliver mere og mere fokuserede på den digitale bekvemmelighed. Det vil sige, at et køleskab der kan sms’e dig om, at den mælk som du skannede ind, efter du havde købt ind, er ved at løbe, er i rigtig høj kurs i den brede befolkning. Derfor vil det for eksempel være en rigtig god idé at lave en affiliate side om disse typer produkter.