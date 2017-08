Tekstbureau TEXTA er gået fra 0 til 29 ansatte på under ét år.

Annonce: Fremadstormende iværksættere går fra 0 til 29 ansatte på under ét år

Der er fart over feltet i det danske tekstbureau TEXTA, som har ambitioner om at blive landets største af slagsen inden for en kortere årrække. På under ét år er de gået fra 0 til 29 ansatte og er det seneste år vækstet med mere end 100 %. Virksomheden, der ellers hører til i Aarhus, beskæftiger sig primært med tekstforfatning til hjemmesider og webshops og henter en betydelig del af sin omsætning på Sjælland. Af sjællandske kunder tæller blandt andet taggiganten Icopal og Region Sjælland. “Der er lige nu rigtig stor efterspørgsel på vores services fra en lang række sjællandske virksomheder, hvilket giver god mening i forhold til koncentrationen af virksomheder i hovedstadsområdet. Og det er rart, at vi i dag er så digitale, at små 300 kilometer ikke skiller os. Vi kan klare paragrafferne over telefonen, Skype eller via e-mail,” siger den ene af de i alt tre indehavere, Tim Knorborg Jensen, som i øvrigt ligesom sine kompagnoner kun er 22 år og studerer jura på fuld tid ved siden af.

Handler om at holde tungen lige i munden Selvom studie og startup efter de tre stifteres eget udsagn fra tid til anden kommer i karambolage med hinanden, er de alligevel tilstedeværende nok på studiet til at score fine karakterer. Det kræver dog sit at kunne balancere mellem pensum og de mange opgaver, der følger med det at være selvstændig, herunder alt fra kundemøder til bogføring. Oven i hatten skal de tre unge herrer desuden agere arbejdsgiver for mere end 20 jævnaldrende studerende. Netop af disse årsager har de helt klare planer for, hvornår de er henholdsvis studerende og iværksættere. “Vi er nødt til at afsætte tid til begge ting. Hvis vi forsøger at være hvert sted 100% hele tiden, drukner vi. Derfor har vi klare rammer for, hvornår vi tænker virksomhed, og hvornår vi tænker studier. Men det er svært at skille tingene ad, da vi er iværksættere helt ind til benet, der hele tiden ser nye muligheder,” siger Tim Knorborg Jensen.